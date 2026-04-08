Handball-Bundesliga: TVB Stuttgart ändert Anwurfzeit wegen VfB-Heimspiel

1 TVB-Spieler Antonio Serradilla trifft gegen den SC Magdeburg auf seinen ehemaligen und künftigen Verein. Foto: IMAGO/CHROMORANGE

Der Anwurf für das Handball-Bundesligaspiel des TVB Stuttgart gegen den SC Magdeburg erfolgt am 26. April erst um 17 Uhr. Grund ist das VfB-Heimspiel gegen Werder Bremen.











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Am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) versucht Handball-Bundesligist TVB Stuttgart im Spiel beim Bergischen HC erstmals in dieser Saison einen Auswärtssieg zu landen. Danach erfolgt wegen des DHB-Pokal-Final-Four-Turniers eine zweiwöchige Ligapause, ehe am Sonntag, den 26. April, der SC Magdeburg in der Porsche-Arena aufkreuzt. Der Anwurf gegen den Bundesliga-Tabellenführer und amtierenden Champions-League-Sieger wird aufgrund des parallel stattfindenden VfB-Heimspiels um eine halbe Stunde nach hinten verlegt. Die Partie des TVB gegen den von Bennet Wiegert trainierten SCM beginnt somit erst um 17 Uhr. Der Einlass erfolgt ab 15.30 Uhr.