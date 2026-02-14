Handball-Bundesliga: Trotz Marcel Schillers Gala – Abfuhr für Frisch Auf bei MT Melsungen

Zu wenig Ideen, zu wenig Tiefe, zu wenig Durchschlagskraft aus dem Rückraum – Frisch Auf Göppingen verliert bei der MT Melsungen 23:31 und schraubt seine Negativbilanz auf 2:16 Punkte.

Einzelne Phasen entscheiden im Handball Spiele. So war das auch bei der 23:31(14:16)-Niederlage von Frisch Auf Göppingen beim Bundesligaduell bei der MT Melsungen. Beim Stand von 17:17 (36.) blieb das Team von Trainer Ben Matschke acht Minuten lang ohne Tor, die MT zog vor 4041 Zuschauern in der Kasseler Rothenbach-Halle auf 23:17 davon – Frisch Auf war geschlagen. „Wir haben den Faden verloren und nicht wieder gefunden“, sagte Göppingens Rückraumspieler Martin Hanne bei Dyn.

Lange Zeit hielt Routinier Marcel Schiller als Alleinunterhalter sein Team – das auf den angeschlagenen Linkshänder David Schmidt verzichten musste – im Rennen. Der 34-jährige Linksaußen warf in den ersten 32 Minuten neun Tore (davon fünf Siebenmeter). In der Schlussviertelstunde löste ihn dann der niederländische Nationalspieler Rutger ten Velde ab. Melsungen hatten in dem starken dänischen Rückraumspieler Nikolej Enderleit (8) seinen besten Werfer.

„Wir müssen uns am Riemen reißen und analysieren, warum wir es nicht schaffen, 60 Minuten konsequent zu spielen“, sagte Hanne. Der Rückraumspieler und sein Team warten nun schon seit dem 13. November 2025 (34:30 gegen HSV Hamburg) auf einen doppelten Punktgewinn. Mit nun 2:16 Punkten hintereinander geht es am kommenden Samstag (19 Uhr/EWS-Arena) gegen den deutschen Rekordmeister THW Kiel – als krasser Außenseiter.

Aufstellungen

MT Melsungen: Palasics (2 Paraden), Simic (6/1Paraden); Marchan 2 Tore, Enderleit 8, Mandic 5, Sipos, Kristopans 2, Ignatow, Drosten 4/4, Stefansson, Kulesh 5, Arnarsson, Schefvert 1, Eickhoff 1, Kastening 3.

Frisch Auf Göppingen: Buchele (4 Paraden.), Saeveraas (5 Paraden); Neudeck 2 Tore, ten Velde, Klöve 4, Goßner 1, Hofele, Persson 2, Pregler, Schiller 9/5, Jurmala, Sunnefeldt, Gislason 2, Newel 2, Hanne 1.

Saison 2025/26

Ergebnisse

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33, Füchse Berlin – FAG 42:29, FAG – GWD Minden 28:28, MT Melsungen – FAG 31:23.

Termine

FAG – THW Kiel (21. Februar, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – FAG (1. März, 16.30 Uhr), FAG – ThSV Eisenach (9. März, 19 Uhr), TBV Lemgo Lippe – FAG (15. März, 15 Uhr), FAG – SC Magdeburg (Ostersonntag, 5. April, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – FAG (9. April, 19 Uhr), FAG – Rhein-Neckar Löwen (23. April, 19 Uhr), VfL Gummersbach – FAG (30. April, 19 Uhr), FAG – HSG Wetzlar (7. Mai, 19 Uhr), HSV Hamburg – FAG (25. Mai, 20 Uhr), FAG – TVB Stuttgart (3. Juni, 19 Uhr), Bergischer HC – FAG (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)