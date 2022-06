1 Dominik Weiß verlässt den Club nach 13 Jahren. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart gewinnt zum Abschluss gegen die MT Melsungen und verabschiedet danach gleich acht Spieler.















Der letzte Spieltag des TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga war symptomatisch für eine schweißtreibende Saison. Am Sonntag nicht mehr wegen der Abstiegsangst („Minimalziel erreicht“, so Geschäftsführer Jürgen Schweikardt), sondern den hochsommerlichen Temperaturen, die sich auch in der Porsche-Arena verbreiteten beim 28:25 (10:11) gegen die MT Melsungen. Wobei sich die Augen der 4081 Zuschauer auch auf den Gegner und Torhüter Silvio Heinevetter richteten, der allerdings nur in der letzten Viertelstunde zum Einsatz kam. Das soll sich nächste Saison ändern, dann beim TVB. Wobei sich der Verein auch noch mit der spanischen Flügelzange Daniel Fernandez und Jorge Serrano Villalobos sowie dem schwedischen Europameister Oscar Bergendahl am Kreis verstärkt hat. Hinzu kommt auf der rechten Halbposition Jan Forstbauer während auf der linken noch eine Verstärkung gesucht wird. Denn parallel dazu wurden nach der Partie gleich acht Spieler verabschiedet. Allen voran Urgestein Dominik Weiß, der für zwei Jahre zum Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau wechselt und von einem „sehr emotionalen Abschied“, sprach.

Es ist also ein Umbruch angesagt für den Trainer Roi Sanchez, der in seinem dann zweiten Jahr den nächsten Schritt machen will und soll. Denn zumindest in einer Wertung liegt der TVB schon recht weit vorne – auf Platz acht in der Zuschauerstatistik.