16 Silvio Heinevetter stand nach der Niederlage gegen den HC Erlangen die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Beim starken Heimdebüt von Silvio Heinevetter verliert der TVB Stuttgart gegen den HC Erlangen mit 27:29. Zahlreiche technische Fehler rauben dem Team von Trainer Roi Sanchez die Chance auf einen Punktgewinn.















Link kopiert

Er war ein Rückhalt wie ihn der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart in der vergangenen Saison selten hatte: Torwart Silvio Heinevetter zeigte 16 Paraden, konnte das 27:29 (11:13) gegen den HC Erlangen aber nicht verhindern. „Das ist sehr ärgerlich, wir haben das Spiel verschenkt durch unsere vielen dummen Fehler“, sagte TVB-Trainer Roi Sanchez.

Insgesamt verwarf der TVB vor 4072 Zuschauern in der Porsche-Arena vier Siebenmeter. Zwei durch Kapitän Patrick Zieker, der nach einem Foul an dem danach nicht mehr einsatzfähigen Linksaußen Christopher Bissel (23.) mit einer Roten Karte vom Platz flog. Die beiden anderen Siebenmeter-Nieten gingen auf das Konto der beiden Außen Jorge Serrano Villalobos und Daniel Fernandez Jimenez. Sie zeigten ausgerechnet in der Phase nach der 20:18-Führung des TVB (46.) Nerven im Duell gegen den starken HCE-Keeper Klemen Ferlin.

Hinzu kamen weitere Unkonzentriertheiten, die zu zahlreichen technischen Fehlern führten. „Wie eine B-Jugend-Mannschaft“, schimpfte Sanchez über den oftmals nervösen und fahrigen Auftritt seines Teams im Angriff, wo der verletzte Linkshänder Jerome Müller als Alternative im Rückraum schmerzlich vermisst wurde. Beim 22:25 (54.) sah Heinevetter zudem eine Zeitstrafe. Auch dank zweier Paraden seines Vertreters Miljan Vujovic kam der TVB noch einmal auf 24:26 (57.). Zu mehr reichte es aber nicht. „Wir hatten das Spiel in der Hand, aber wir waren insgesamt zu naiv“, sagte Heinevetter nach seinem Heimdebüt.

Mit 0:4 Punkten geht’s für den TVB nun zu seinem Ex-Club Füchse Berlin (Samstag, 20.30 Uhr). In der Kürze der Zeit gilt es die Fehler zu analysieren und abzustellen, wenn man die minimale Außenseiterchance auf einen Punktgewinn nutzen will. Für das HCE-Team von Coach Raul Alonso geht es am Sonntag (16.05 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen weiter.

Torschützen

TVB Stuttgart Hanusz 5, Pfattheicher 5, Villalobos 5/2, Forstbauer 4, Lönn 3, Bergendahl 2, Zieker 2/2, Fernandez 1.

HC Erlangen Bialowas 5, Büdel 5, Firnhaber 5, Olsson 4, Zechel 4, Steinert 3/3, Jeppsson 2, Metzner 1