Handball-Bundesliga: Starker Auftritt von Frisch Auf gegen HSV Hamburg

Zwei wichtige Tore von Keeper Kristian Saeveras bringen Frisch Auf Göppingen beim 34:30 gegen den HSV endgültig auf die Siegerstraße. Mit 14:10 Punkten steht Frisch Auf sehr gut da.

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat mit dem 34:30 (16:14) gegen den HSV Hamburg den dritten Sieg hintereinander eingefahren und kletterte mit nun 14:10 Punkten auf Tabellenplatz sieben. „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin voll des Lobes für mein Team. Alle haben einen tollen Job gemacht“, freute sich Frisch-Auf-Trainer Ben Matschke.

Die besten Werfer für sein in Abwehr und Angriff gleichermaßen überzeugendes Team waren Rückraumspieler Oskar Sunnefeldt (8) sowie die Außen Tim Goßner (5) und Marcel Schiller (5/1). Für den HSV trafen Linksaußen Casper Mortensen (9/1) und Rückraumspieler Elias Kofler (6) am besten.

Nicht nur entscheidende Paraden zeigte Frisch-Auf-Keeper Kristian Saeveras, der 29-Jährige warf vor den 4600 Zuschauern in der EWS-Arena auch zwei ganz wichtige Tore. Als die Göppinger 28:22-Führung (48.) auf ein ein 29:27 (54.)geschmolzen war, erzielte der norwegische Nationalkeeper mit zwei Distanzwürfen hintereinander ins leer Hamburger Gehäuse die Treffer zum 30:27 und 31:27.

FAG-Keeper Kristian Saeveras hielt stark und warf zwei Tore. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Die Zuschauer tobten vor Begeisterung, dem Team von Trainer Torsten „Toto“ Jansen war endgültig der Zahn gezogen – und Matschke konnte hinterher frohlocken: „Saeveras gibt uns mit seiner Präsenz und seinen Paraden Woche für Woche ein gutes Gefühl.“ Ein Sonderlob hatte er noch für Tim Goßner parat: „Er rannte 60 Minuten rauf und runter und hat ein fast perfektes Spiel gemacht.“ Durch die Verletzung von Franko Lastro musste das 20-jährige Eigengewächs auf Rechtsaußen durchspielen.

Auffallend: Frisch Auf hat sich als Team insgesamt stabilisiert. Hinten geht es mit kühlem Kopf und heißem Herzen mit viel Aggressivität zur Sache, im Angriff sind in Sachen Spielfluss und Tempo deutliche Steigerungen festzustellen.

Deshalb kann Göppingen nun mit breiter Brust ins nächste Spiel gehen. Am 22. November (20 Uhr) steht die Aufgabe beim deutschen Rekordmeister und aktuellen Tabellendritten THW Kiel auf dem Programm.

Aufstellungen

Frisch Auf Saeveras 2 Tore (1.-60. Minute), Buchele (bei einem 7m); Neudeck, ten Velde, Klöve 1, Goßner 5, Hallbäck 4, Persson 3, Schiller 5/1, Jurmala, Sunnefeldt 8, Gislason 1, Newel 1, Hanne 2, Schmidt 2.

HSV El-Tayar (1.-30., 42.-60), Haug (31.-42.); Magaard 2, Norlyk, Kofler 6, Lassen 3, Jörgensen 5/1, Weller, Geenen, Levermann, Andersen 3/1, Olafsson 1, Sauter 1, Mortensen 9/1.

Saison 2025/26

Ergebnisse

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30.

Termine

THW Kiel – FAG (22. November, 20 Uhr), FAG – MT Melsungen (29. November, 19 Uhr), SC Magdeburg – FAG (7. Dezember, 18 Uhr), FAG – TBV Lemgo Lippe (10. Dezember, 19 Uhr), ThSV Eisenach – FAG (13. Dezember, 20 Uhr), FAG – SG Flensburg-Handewitt (20. Dezember, 18 Uhr), Füchse Berlin – FAG (27. Dezember, 19 Uhr). (jüf)