Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat den Vorbereitungsplan für die am 5. September beginnende Saison festgezurrt. Los geht es für die Mannschaft von Trainer Michael Schweikardt am 19. Juli mit einem Fototermin und diversen Leistungstests, ehe es dann gleich weiter ins Trainingslager geht.

Trainingslager 22. bis 28. Juli in Zell am Ziller/Österreich.

Testspiele TVB – HG Oftersheim/Schwetzingen am 2. August, 19.30 Uhr, in der Gemeindehalle Bittenfeld; TVB – Eulen Ludwigshafen am 7. August, 18.30 Uhr, in der Stadionhalle Marbach; TVB Stuttgart – SG BBM Bietigheim am 10 August, 19 Uhr, in der Sporthalle 1 in Bönnigheim; GC Amicitia Zürich – TVB in Zürich am 23. August (Uhrzeit offen), HSC Suhr/Aarau – TVB – Séléstat Alsace Handball am 28. August, 19 Uhr, in der Sporthalle Alfdorf; TVB – HBW Balingen-Weilstetten am 30. August, 19 Uhr, im Sportzentrum Leonberg.

Turnier 16. August bis 18. August in Altensteig Eichwaldhalle und Justus-Perels Halle. Teilnehmer: SC DHfK Leipzig, Frisch Auf Göppingen, TVB Stuttgart, HBW Balingen-Weilstetten, TV Großwallstadt, TSV St. Otmar Handball St. Gallen, SG Pforzheim/Eutingen und TSV Altensteig.

Zugänge Lenny Rubin (HSG Wetzlar), Nico Schöttle (Leihende, zurück vom ASV Hamm-Westfalen), Achilleas Toskas (Bianco Monte Drama 1986/Griechenland), Luka Krivokapic (Puerto Sagunto/Spanien), Bruno Reguart Massana (FC Barcelona, war ausgeliehen an BM Granollers/Spanien), Gianfranco Pribetic (RK Nexe Nasice/Kroatien), Nico Bacani (eigene Reserve).

Abgänge Silvio Heinevetter (ThSV Eisenach), Adam Lönn (Pauc Aix en Provence/Frankreich), Marino Maric (Ziel unbekannt), Jan Forstbauer (HC Oppenweiler/Backnang), Sascha Pfattheicher (HBW Balingen-Weilstetten), Egon Hanusz (Benfica Lissabon), Martin Slaninka (Spielertrainer TV Birsfelden/Schweiz), Fynn Nicolaus (SG BBM Bietigheim).