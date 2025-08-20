Handball-Bundesliga: So liefen die Tests von TVB Stuttgart und Frisch Auf

Zehn Tage vor dem Ligastart testen die württembergischen Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen auswärts ihre Form – mit unterschiedlichen Ergebnissen.
Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat den Ernstfall geprobt, und das konnte sich im Testspiel beim Champions-League-Sieger SC Magdeburg über weite Strecken durchaus sehen lassen. Am Ende gab es bei der intensiven Generalprobe vor dem Ligastart am Mittwochabend in der Getec-Arena eine 25:29 (15:12)-Niederlage. TVB-Trainer Misha Kaufmann ließ 50 Minuten lang mit vier Rückraumspielern agieren. Erst in der Endphase beorderte er den 2,03-m-Riesen Jonas Truchanovicius an den Kreis.