1 Nur selten gab es für den TVB Stuttgart und seinen Spielmacher Egon Hanusz ein Durchkommen im Derby in Balingen. Foto: imago/Eibner

Dass beide Niederlagen mit einem Tor Unterschied zustande kamen, macht die Sache nicht besser: Der TVB Stuttgart steht mit 0:4 Punkten daheim gegen Aufsteiger ThSV Eisenach unter Duck. Wie gehen die Verantwortlichen damit um?











Link kopiert



Am Mittwochabend schaute Michael Schweikardt den nächsten Gegner an: „Meine Einschätzung hat sich bestätigt. Wir bekommen es mit einer sehr starken Mannschaft zu tun, die uns vor Aufgaben stellen wird“, sagte der Trainer des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart nach dem 27:24 des ThSV Eisenach gegen Frisch Auf Göppingen. An diesem Sonntag (18 Uhr) kommt der Aufsteiger aus Thüringen in die Porsche-Arena. „Wir sind jedenfalls gewarnt, das ist gut“, sagt Schweikardt, der mit enormer Gegenwehr rechnet: „Der ThSV ist bis in die Haarspitzen motiviert. Auch weil Handball-Deutschland den Eisenachern vor der Saison den Gefallen getan hat, sie als Absteiger Nummer eins zu titulieren.“