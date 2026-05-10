Handball-Bundesliga: SG BBM Bietigheim veredelt Aufstieg mit Derbysieg

Der vierte Aufstieg in die Handball-Bundesliga stand schon einen Tag vorher fest, mit dem 32:27 beim HC Oppenweiler/Backnang hat ihn die SG BBM Bietigheim veredelt.
Es war ein Aufstieg auf dem Sofa. Ohne selbst am Ball zu sein, hat Handball-Zweitligist SG BBM Bietigheim schon am Freitagabend den Aufstieg in die Handball-Bundesliga geschafft. Durch den 29:28-Sieg des TV Hüttenberg gegen den Tabellendritten HC Elbflorenz Dresden war die Mannschaft von Trainer Iker Romero auch rechnerisch nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in der Abschlusstabelle zu verdrängen.