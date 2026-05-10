Handball-Bundesliga: SG BBM Bietigheim veredelt Aufstieg mit Derbysieg

Der vierte Aufstieg in die Handball-Bundesliga stand schon einen Tag vorher fest, mit dem 32:27 beim HC Oppenweiler/Backnang hat ihn die SG BBM Bietigheim veredelt.

Es war ein Aufstieg auf dem Sofa. Ohne selbst am Ball zu sein, hat Handball-Zweitligist SG BBM Bietigheim schon am Freitagabend den Aufstieg in die Handball-Bundesliga geschafft. Durch den 29:28-Sieg des TV Hüttenberg gegen den Tabellendritten HC Elbflorenz Dresden war die Mannschaft von Trainer Iker Romero auch rechnerisch nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in der Abschlusstabelle zu verdrängen.

Feier mit den Fans Die SG BBM hätte sich sogar vier Niederlagen in den letzten vier Spielen erlauben können. Was die Bietigheimer aber nicht vorhatten. Schon am Samstag veredelten sie den feststehenden Aufstieg mit einem 32:27 (17:13) im Derby vor 1400 Zuschauern in der ausverkauften Murrtal-Arena beim sieglosen Schlusslicht HC Oppenweiler/Backnang (2:60 Punkte) und feierten ausgelassen mit ihren 450 mitgereisten Fans.

Durch den Sprung in die Bundesliga mit der SG BBM hat Iker Romero geschafft, was er sich erträumt hatte: Der spanische Chefcoach verabschiedet sich mit dem Aufstieg aus Bietigheim und konzentriert sich ab Sommer komplett auf seine Tätigkeit als österreichischer Nationaltrainer.

Die Nachfolge hat die SG BBM längst geklärt: Hartmut Mayerhoffer (von 2023 bis April 2024 beim HC Erlangen, davor von 2018 bis November 2022 bei Frisch Auf Göppingen) kehrt zurück. Unter seiner Regie gelangen die beiden Bietigheimer Erstliga-Aufstiege 2014 und 2018. Für den dritten und den vierten sorgte Romero 2024 und 2026.

Iker Romero genießt das Bad in der Menge mit den mitgereisten SG-Fans. Foto: IMAGO/wolf-sportfoto

Alle drei bisherigen Bundesliga-Spielzeiten hatten eines gemeinsam: Sie endeten jeweils mit dem sofortigen Abstieg. Das Image der Fahrstuhlmannschaft würde die SG BBM in der kommenden Saison liebend gerne ablegen: „Wir werden alles tun, um uns oben festzubeißen“, sagt Geschäftsführer Bastian Spahlinger. Mit jedem Aufstieg habe man dazugelernt, sich weiterentwickelt – sportlich, strukturell, finanziell.

Die Abgänge von Juan de la Pena (Eintracht Hagen) und Tom Wolf (Karriereende) tun weh. Als Zugang steht bisher der tschechische Nationalspieler Jonas Josef (HC Dukla Prag) fest, der bei der EM in drei Spielen 29 Tore erzielte. Mit Till Herrmann und Fynn Nicolaus wurden die Verträge verlängert. Auch Maxim Orlov (Leihgabe der TSV Hannover-Burgdorf) soll gehalten werden. Der Rückraumspieler war auch beim Derbysieg am Samstag mit sieben Toren bester Werfer seines Teams.