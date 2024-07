Handball-Bundesliga: SG BBM Bietigheim: Transfercoup mit Julius Kühn perfekt

1 Julius Kühn spielte seit 2017 für die MT Melsungen. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/EIBNER/Michael Schmidt

Zuletzt hatte Julius Kühn bei der MT Melsungen einen schweren Stand, bei der SG BBM Bietigheim plant der Europameister von 2016 nun eine Art Neuanfang – gemeinsam mit anderen bundesligaerfahrenen Zugängen. Wie stemmt das die SG finanziell?











Der Wechsel hatte sich in den vergangenen Tagen und Wochen abgezeichnet, nur ist er perfekt: Die SG BBM Bietigheim hat Rückraumspieler Julius Kühn für zwei Jahre unter Vertrag genommen. Der 31-Jährige Ex-Nationalspieler (92 Länderspiele/194 Tore) spielte in den vergangenen sieben Jahre für den Bundesligisten MT Melsungen. In den vergangenen beiden Spielzeiten kam er dort unter dem spanischen Trainer Roberto Garcia Parrondo nicht mehr wie gewünscht zum Zug.