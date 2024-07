Handball-Bundesliga: SG BBM Bietigheim holt spanischen Außen – wann folgt Julius Kühn?

Die SG BBM Bietigheim verstärkt sich für das Unternehmen Bundesliga-Klassenverbleib weiter mit erfahrenen Handballern: Mit dem Spanier Gonzalo Perez Arce wechselt ein torgefährlicher Rechtsaußen vom polnischen Double-Gewinner und Champions-League-Teilnehmer Wisla Plock zum Team von Trainer Iker Romero. Nach Informationen unserer Redaktion ist sich die SG zudem mit Rückraumspieler Julius Kühn (MT Melsungen) einig. Der Transfer des 31-jährigen Ex-Nationalspielers (92 Länderspiele) soll in den nächsten Tagen offiziell werden.

Vor Perez (25) hatte die der Aufsteiger bereits Moritz Strosack vom SC DHfK Leipzig für die rechte Außenbahn verpflichtet. Auf dieser Position muss Routinier und Rekord-Torschütze Christian Schäfer (Karriereende) ersetzt werden. „Für unser Spiel ist es wichtig, die Außenpositionen gut zu besetzen. Daher sind wir froh, mit Gonzalo einen international erfahrenen Spieler für uns gewonnen zu haben. Zusammen mit Moritz wird er ein starkes Duo auf der rechten Außenbahn bilden“, so SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger in der Mitteilung des Vereins.

Lesen Sie auch

Perez Arce startete seine Handballkarriere in seinem Heimatverein Ademar Leon, für den er ab 2017 in der Liga Asobal auf Torejagd ging. 2020/21 wurde er mit 213 Toren zweitbester Werfer in der höchsten spanischen Liga und erreichte in der folgenden Saison erneut die 200-Tore-Marke. Mit Leon wurde er 2018 und 2020 Zweiter in der spanischen Liga hinter dem FC Barcelona. Mit den Erfahrungen aus Einsätzen in der Champions League und der European League sowie mit der spanischen Nationalmannschaft wechselte Perez Arce 2022 zum polnischen Topclub Wisla Plock. Mit Płock gewann er zweimal den polnischen Pokal sowie 2024 die Meisterschaft und nahm an der Champions League teil.