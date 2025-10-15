Handball-Bundesliga: „Sehr frustrierend“ – wie der TVB auf die Verletzung von Max Häfner reagiert

Der TVB Stuttgart muss derzeit auf fünf verletzte Stammkräfte verzichten, davon sind vier wichtige Abwehrspieler. Reagiert der Club auf dem Transfermarkt auf die Misere?
Jürgen Schweikardt redet gar nicht lange drum herum. „Es ist“, sagt der Geschäftsführer des TVB Stuttgart, „sehr frustrierend.“ Schweikardt meint nicht zwingend die jüngsten Niederlagen des Handball-Bundesligisten – sondern einen Hauptgrund, warum diese überhaupt zustande gekommen sind: das mittlerweile schier unglaubliche Verletzungspech.