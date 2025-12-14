Handball-Bundesliga: Schwacher TVB-Auftritt in Hannover – auswärts weiter sieglos

Reihenweise technische Unzulänglichkeiten und Fehlwürfe rauben dem TVB Stuttgart bei der TSV Hannover-Burgdorf jegliche Siegchance. Am Ende setzt es eine 22:28-Niederlage.
Am vergangenen Mittwoch hatte sich der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart beim 32:33 beim deutschen Rekordmeister THW Kiel noch richtig teuer verkauft. Am Sonntag legte die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann dagegen einen schwachen Auftritt hin – und unterlag vor 8141 Zuschauern bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 22:28 (12:13). Damit bleibt der TVB auch im neunten Auswärtsspiel in dieser Saison sieglos (zwei Unentschieden, sieben Niederlagen).