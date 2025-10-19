Handball-Bundesliga: Rumpfteam des TVB Stuttgart schlägt sich gegen den Meister achtbar

Stuttgarts Bundesliga-Handballer halten gegen die Füchse Berlin vor der Saison-Rekordkulisse lange mit, ehe die Puste ausgeht.
Zumindest die Zuschauerzahl stimmte am Sonntag beim TVB Stuttgart, das Ergebnis beim 30:36 (15:17) gegen die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga weniger. Das Spiel gegen den deutschen Meister wäre allerdings schon unter normalen Umständen eine Herkulesaufgabe gewesen, mit der Verletzungsmisere geriet es zur Mission impossible. Nominell fehlte ein halbes Dutzend Spieler, dazu sah Kapitän Patrick Zieker die Rote Karte nach einem Griff in den Wurfarm von Matthes Langhoff (28.)