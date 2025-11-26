Handball-Bundesliga: Philipp Meyer kommt – nächsten Eisenacher zieht es zum TVB Stuttgart

Die Abwehr des TVB Stuttgart bekommt in der neuen Saison Verstärkung. Philipp Meyer vom Ligarivalen ThSV Eisenach unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

An diesem Freitag (19 Uhr) steht der TVB Stuttgart vor einem wichtigen Auswärtsspiel beim HC Erlangen, doch hinter den Kulissen treibt der Handball-Bundesligist bereits seine Planungen für die kommende Saison voran. Nun steht fest, dass Abwehrspezialist Philipp Meyer vom Ligakonkurrenten ThSV Eisenach ab der Spielzeit 2026/27 das Trikot der Wild Boys tragen wird.

„Mit Philipp gewinnen wir einen Spieler, der für unsere Deckung eine enorme Verstärkung sein wird. Er hat in Eisenach gezeigt, wie gut er das Spielsystem von Misha umsetzen kann und welche Stabilität er einer Mannschaft in der Defensive geben kann. Wir sind überzeugt, dass er genau dieses Profil auch beim TVB einbringen wird und damit perfekt zu unserem Weg passt", sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

Ex-Eisenacher in Stuttgart

Meyer ist nach Spielmacher Simone Mengon, Linksaußen Ivan Snejder und dem erst in dieser Woche verpflichteten Torwart Mateusz Kornecki der vierte Spieler, den Trainer Misha Kaufmann und sein Assistent Danijel Grgic aus gemeinsamen Zeiten beim ThSV Eisenach kennen.

Philipp Meyer lernte das Handball-Abc beim TSV Ismaning, bevor der gebürtige Münchner in die Jugend der Rhein-Neckar Löwen wechselte. Dort durchlief er alle Nachwuchsteams und spielte für die zweite Mannschaft der Mannheimer in der dritten Liga. Zur Saison 2016/17 schloss der 2,00 Meter große Kreisläufer sich DJK Rimpar Wölfe an, für die er sechs Jahre in der zweiten Liga aktiv war. 2022 wechselte Meyer nach Eisenach.

Trainer Misha Kaufmann und Abwehrspezialist Philipp Meyer (re.) zu gemeinsamen Eisenacher Zeiten. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Der 28-Jährige blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe im kommenden Sommer: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim TVB Stuttgart. Die Zusammenarbeit mit Misha in Eisenach hat mir gezeigt, wie viel Potenzial in seiner Arbeit steckt. Zudem haben mich die Philosophie des TVB und der Weg, den der Verein eingeschlagen hat, überzeugt. Deshalb bin ich sicher, dass wir in Stuttgart gemeinsam erfolgreich sein werden.“

Nach Informationen unserer Redaktion wird auch Rückraumspieler Amine Darmoul (MT Melsungen) in der neuen Saison zum TVB wechseln. Noch offen ist, ob der am Saisonende auslaufende Vertrag von Lenny Rubin verlängert wird, beim zuletzt so starken Spielmacher Torben Matzken dürften die Zeichen auf Vertragsverlängerung stehen.

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26.

Termine

HC Erlangen – TVB (28. November, 19 Uhr), TVB – HSG Wetzlar (4. Dezember, 19 Uhr), TVB – SC DHfK Leipzig (7. Dezember, 19 Uhr), THW Kiel – TVB (10. Dezember, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – TVB (14. Dezember, 16.30 Uhr), TVB – VfL Gummersbach (21. Dezember, 16.30 Uhr), MT Melsungen – TVB (26. Dezember, 17.30 Uhr). (jüf)