Handball-Bundesliga: Philipp Meyer kommt – nächsten Eisenacher zieht es zum TVB Stuttgart

Die Abwehr des TVB Stuttgart bekommt in der neuen Saison Verstärkung. Philipp Meyer vom Ligarivalen ThSV Eisenach unterschreibt einen Zweijahresvertrag.
An diesem Freitag (19 Uhr) steht der TVB Stuttgart vor einem wichtigen Auswärtsspiel beim HC Erlangen, doch hinter den Kulissen treibt der Handball-Bundesligist bereits seine Planungen für die kommende Saison voran. Nun steht fest, dass Abwehrspezialist Philipp Meyer vom Ligakonkurrenten ThSV Eisenach ab der Spielzeit 2026/27 das Trikot der Wild Boys tragen wird.