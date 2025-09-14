Handball-Bundesliga: Ohne Biss – für TVB Stuttgart setzt es Klatsche beim SC Magdeburg

Die scharfe Kritik von Coach Misha Kaufmann in den Auszeiten fruchten nicht, und der TVB Stuttgart bleibt beim 23:32 in Magdeburg völlig chancenlos. Am Donnerstag steht das Derby an.
„Spitzenreiter, Spitzenreiter“, dröhnte es durch die Getec-Arena. Die Fans des amtierenden Champions-League-Siegers SC Magdeburg waren mit dem 32:23 (17:10) in der Handball-Bundesliga gegen den TVB Stuttgart rundum zufrieden. Eine komplett andere Stimmungslage herrschte bei den Gästen. „Wir hatten heute nicht genug Biss in Abwehr und Angriff, wir können es um einiges besser“, sagte Rückraumspieler Lenny Rubin.