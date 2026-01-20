Was unsere Redaktion bereits Ende Dezember berichtete, hat Frisch Auf Göppingen nun offiziell bestätigt: Max Beneke wird in der neuen Saison David Schmidt im rechten Rückraum ablösen.

Jetzt ist es offiziell: Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat für die neue Saison Max Beneke verpflichtet. Der Linkshänder ist noch bis zum Rundenende von den Füchsen Berlin an den ThSV Eisenach ausgeliehen. Der 22-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag und löst bei Frisch Auf im rechten Rückraum David Schmidt ab. Der 32-Jährige wird nach Informationen unserer Redaktion zum griechischen Spitzenclub Olympiakos Piräus wechseln.

Unsere Empfehlung für Sie Frisch Auf Göppingen Als Nachfolger von David Schmidt: U-21-Weltmeister Max Beneke fest an der Angel Frisch Auf Göppingen behält seinen Kurs bei, auf junge Spieler zu setzen: Als Nachfolger von David Schmidt (32) kommt nach Informationen unserer Redaktion im Sommer Max Beneke (22). Frisch-Auf-Trainer Ben Matschke freut sich über den Zugang des U-21-Weltmeisters im Sommer: „Mit der Verpflichtung von Max Beneke setzen wir den Weg, eine junge entwicklungsfähige Mannschaft aufzubauen, konsequent fort. Die Gespräche mit Max und mit den Füchsen Berlin waren von Anfang an sehr zielorientiert, fair und kooperativ. Max hat bereits erste Einsätze in der Nationalmannschaft absolviert. Seine Stärken liegen in der Wurfkraft, in seinem Entscheidungsverhalten und ebenso in seiner Abwehrstärke. Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass er sich optimal weiterentwickeln kann.“

Max Beneke (re.) mit Matthes Langhoff nach dem Gewinn der U-21-WM 2023. Foto: IMAGO/wolf-sportfoto

Beneke hat das Konzept des Vereins und vor allem die sportliche Vision von Trainer Matschke überzeugt: „Ich sehe in Göppingen die Möglichkeit, meinen nächsten sportlichen Entwicklungsschritt in der Bundesliga zu gehen. Bis es so weit ist, gilt mein voller Fokus dem ThSV Eisenach. Ich bin den Verantwortlichen in Eisenach sehr dankbar für das Vertrauen und die Chance, mich in dieser Saison auf höchstem Niveau zu beweisen. Ebenso möchte ich mich bei den Füchsen Berlin bedanken – nicht nur für die jahrelange Ausbildung, sondern vor allem dafür, dass sie mir diesen Wechsel ermöglicht haben und mich bei meiner Zukunftsplanung so partnerschaftlich unterstützen.“

Beneke hatte ursprünglich bei den Füchsen einen Vertrag bis 2027. „Es ging um die Entscheidung, die beste Möglichkeit für Max zu finden. Diese hat Max aus seiner persönlichen Sicht in Göppingen“, sagte Berlins Geschäftsführer Bob Hanning. „Wir als Füchse unterstützen ihn dabei auf seinem Weg. Max hat mit seiner besonderen Art nicht nur sportlich, sondern auch menschlich Spuren in beiden Clubs hinterlassen. Wir wünschen ihm nur das Beste, gleichermaßen bedanken wir uns für seinen Einsatz in Berlin und Potsdam.“

Im Dress des 1. VfL Potsdam war Beneke in der Saison 2022/23 mit 291 Treffern Torschützenkönig der zweiten Liga und schoss das Team seinerzeit zum Aufstieg in die Bundesliga.

Saison 2024/25

Ergebnisse

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33, Füchse Berlin – FAG 42:29.

Termine

FAG – GWD Minden (10. Februar 2026, 19 Uhr), MT Melsungen – FAG (13. Februar, 19 Uhr), FAG – THW Kiel (21. Februar, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – FAG (1. März, 16.30 Uhr), TBV Lemgo Lippe – FAG (15. März, 15 Uhr), FAG – SC Magdeburg (Ostersonntag, 5. April, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – FAG (9. April, 19 Uhr). (jüf)