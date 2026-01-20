Was unsere Redaktion bereits Ende Dezember berichtete, hat Frisch Auf Göppingen nun offiziell bestätigt: Max Beneke wird in der neuen Saison David Schmidt im rechten Rückraum ablösen.
Jetzt ist es offiziell: Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat für die neue Saison Max Beneke verpflichtet. Der Linkshänder ist noch bis zum Rundenende von den Füchsen Berlin an den ThSV Eisenach ausgeliehen. Der 22-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag und löst bei Frisch Auf im rechten Rückraum David Schmidt ab. Der 32-Jährige wird nach Informationen unserer Redaktion zum griechischen Spitzenclub Olympiakos Piräus wechseln.