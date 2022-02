16 Frisch-Auf-Linkshänder Jon Lindenchrone spielte überragend und warf acht Tore. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Am Mittwoch noch von der Rolle, vier Tage später in Galaform: Frisch Auf Göppingen besiegt die HSG Wetzlar auch ohne seine beiden Spielmacher souverän mit 33:26. Kann das Team seine gravierenden Schwankungen abstellen?















Göppingen - Im Sport ist nicht immer alles rational erklärbar: Da lässt Frisch Auf Göppingen am vergangenen Mittwoch beim Bergischen HC (27:33) vieles vermissen, was Bundesligahandball ausmacht, und legt vier Tage später beim 33:26 (17:12) gegen den zuvor sechs Spiele ungeschlagenen Tabellenfünften HSG Wetzlar eine Galavorstellung aufs Parkett und bleibt in einem richtungsweisenden Spiel auf Tuchfühlung zu Platz fünf. „Das war ein fantastisches Spiel von uns“, sagte der überragende Rückraumspieler Jon Lindenchrone (acht Treffer), gemeinsam mit Linksaußen Marcel Schiller (8/5) bester Göppinger Torschütze.

Vor 2200 begeisterten Zuschauern in der EWS-Arena stimmte bei diesem nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg von der ersten Sekunde an die Einstellung in Abwehr und Angriff. Zudem stach Frisch-Auf-Keeper Urh Kastelic (zehn Paraden) Nationaltorwart Till Klimpke (vier) um Längen aus. So fiel es auch nicht ins Gewicht, dass beide Göppinger Spielmacher Tim Kneule (Quarantäne) und Janus Smarason (Leistenzerrung) nicht spielen konnten. „Bei Frisch Auf war Feuer drin. Wir waren in allen Bereichen nicht gut genug“, sagte HSG-Coach Benjamin Matschke. Kollege Hartmut Mayerhoffer war hochzufrieden: „Das war ein richtig, richtig gutes Spiel von uns. Jeder hat seine Aufgaben zu 100 Prozent erfüllt.“ Jetzt gilt es, für die Wundertüte Frisch Auf (23:17 Punkte/Platz sechs) die gravierenden Schwankungen abzustellen, über die im Göppinger Umfeld gerätselt wird. Am besten schon am kommenden Donnerstag (19.05 Uhr) beim Spitzenreiter SC Magdeburg (36:2 Punkte).

Aufstellungen

Frisch Auf Göppingen Kastelic (1. bis 60. Minute), Rebmann (bei zwei Siebenmetern); Lindenchrone 8 Tore, Schiller 8/5, Gulliksen 6, Schiller 7/5, Kozina 3, Bagersted 2, Ellebaek 2, Heymann 2, Hermann 1, Neudeck 1.

HSG Wetzlar Klimpke (1. bis 11. und ab 31.), Suljakovic (11.-30.); Holst 7/7, Cavor 5, Rubin 5, Feld 2, Nyfjäll 2, Danner 1, Forsell Schefvert 1, Kusan 1, Srsen 1, Weissgerber 1.

