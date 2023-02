1 Hier wird Frisch-Auf-Kapitän Tim Kneule selbst gefoult, in der 20. Minute sah der 36-Jährige dann die Rote Karte nach einem Foulspiel an Hannovers Veit Mävers. Foto: Imago/Eibner

Eine Fülle von technischen Fehlern, leichtfertigen Ballverlusten, zu riskanten Pässen und unvorbereiteten Würfen – für Frisch Auf Göppingen ist beim 24:28 bei der TSV Hannover-Burgdorf nichts zu holen. Schon am Dienstag geht es in der European League weiter.









Mit drei Pflichtspielsiegen war Frisch Auf Göppingen ins Handballjahr 2023 gestartet, nun kassierte der Bundesligist seine erste Niederlage: Bei der TSV Hannover-Burgdorf setzte es ein 24:28 (8:12). Die Mannschaft von Trainer Markus Baur verlor nicht nur die Punkte, sondern auch ihren Kapitän: Tim Kneule sah nach einem Foulspiel an Veit Mävers in der 20. Minute die Rote Karte. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung, an der sich Baur nicht lange aufrieb: „Wir haben selbst so viele Fehler gemacht, da müssen wir nicht über eine Entscheidung der Schiedsrichter diskutieren.“

In der Tat leistete sich Frisch Auf vor 5653 Zuschauern eine Fülle von technischen Fehlern, leichtfertigen Ballverlusten, zu riskanten Pässe und auch unvorbereiteten Würfen. „Hannover hat uns ein paarmal die Türe aufgemacht, aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Uns hat die Durchschlagskraft und der letzte Biss gefehlt, um das Ruder noch herumzureißen“, sagte Baur. Zudem hatte die Mannschaft seines Kollegen Christian Prokop ein klares Plus bei den Torwartparaden.

Beste FAG-Werfer waren Marcel Schiller (5/5 Tore), Josip Sarac und Till Hermann (je 4). Weiter geht es für Göppingen am Dienstag (18.45 Uhr) in der European League bei Tatran Presov, am 25. Februar (20.30 Uhr) kommen die Rhein-Neckar Löwen.

Aufstellung

TSV Quenstedt (1.-50., 56.-60.), Ebner (50.-56.); Vujovic 6, Mävers 1, Uscins, Juric, Pevnov 1, Steinhauser 5/5, Michalczik 1, Kulesh 5, Gautzsch, Gerbl 3, Brozovic 2, Feise, Ayar, Büchner 4.

Frisch Auf Rebmann (1.-17.), Sego (17.-60.); Kneule, Duarte 1, Lindenchrone, Sarac 4, Ellebaek, Blagotinsek 1, Schiller 5/5, Goller (ne.), Gulliksen 2, Hermann 4, Kozina 1, Malus 3, Schmidt 3.

So geht’s weiter

Bundesliga

Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen (25. Februar, 20.30 Uhr), TVB Stuttgart – Frisch Auf (2. März, 19.05 Uhr), Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt (18. März, 20.30 Uhr), GWD Minden – Frisch Auf (25. März, 17.30 Uhr), Frisch Auf – Bergischer HC (2. April, 16.05 Uhr).

European League

Tatran Petrov – Frisch Auf (21. Februar, 18.45 Uhr), Frisch Auf – Montpellier HB (28. Februar, 18.45 Uhr). Achtelfinale: 21. März/28. März. Viertelfinale: 11. April/18. April. Final Four in Flensburg: 27. Mai/28. Mai.