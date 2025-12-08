Handball-Bundesliga: Frisch Auf Göppingen verlängert mit Rutger ten Velde

Nach Marcel Schiller hat auch der zweite Linksaußen von Frisch Auf Göppingen seinen Vertrag verlängert. Nationalspieler Rutger ten Velde bleibt bis 2028. Der Trainer ist begeistert.

Bei der 26:37(12:22)-Niederlage am Sonntag beim ungeschlagenen Spitzenreiter SC Magdeburg war Linksaußen Rutger ten Velde mit sechs Toren der erfolgreichste Werfer von Frisch Auf Göppingen. An Montag gab der Handball-Bundesligist die Vertragsverlängerung mit dem niederländischen Nationalspieler offiziell bekannt: Der 28-Jährige bleibt bis 2028 unterm Hohenstaufen.

Unsere Empfehlung für Sie TVB Stuttgart gegen Leipzig Zwei Trainer, ein Kick: Der wahre Reiz der stärksten Liga der Welt Der TVB Stuttgart klettert nach 7:1 Punkten in Serie auf Platz zwölf und fährt mit Mut nach Kiel. Trainer Misha Kaufmann interessiert aber nicht die Tabelle, sondern die Entwicklung. „Bei uns ist eine enorme Steigerung auf Linksaußen festzustellen. Damit sind wir auf dieser Position exzellent aufgestellt“, sagte Frisch-Auf-Trainer Ben Matschke vor dem Hintergrund, dass auch Routinier und Identifikationsfigur Marcel Schiller (34/seit 2013 im Verein) vor kurzem seinen am Saisonende auslaufenden Kontrakt um zwei Jahre verlängerte. „Rutger bringt internationale Erfahrung mit. Genau das brauchen wir, zudem steht er voll und ganz hinter unserem Projekt“, freute sich Matschke.

Ten Veldes Lebensgefährtin Mariel Beugels spielt für die Frisch-Auf-Frauen. Foto: IMAGO/Lobeca

Ten Velde selbst ist vor dem Heimspiel an diesem Mittwoch (19 Uhr/EWS-Arena, 4000 Tickets sind weg) gegen den Tabellendritten TBV Lemgo Lippe davon überzeugt, dass für den Verein und ihn persönlich weitere Steigerungen möglich sind: „Wir haben in dieser Saison schon einen Riesenschritt nach vorne gemacht, doch in der Mannschaft und mir steckt noch viel mehr. Ich werde alles geben, damit die Fans das auch sehen.“

Der Niederländer fühlt sich mit seiner Familie in Göppingen sehr wohl. Das liegt auch daran, dass seine Partnerin Mariel Beugels bei den Frisch-Auf-Frauen ebenfalls in der Bundesliga spielen kann. Das Paar hat ein gemeinsames Kind.

Saison 2025/26

Ergebnisse

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26.

Termine

FAG – TBV Lemgo Lippe (10. Dezember, 19 Uhr), ThSV Eisenach – FAG (13. Dezember, 20 Uhr), FAG – SG Flensburg-Handewitt (20. Dezember, 18 Uhr), Füchse Berlin – FAG (27. Dezember, 19 Uhr), FAG – GWD Minden (10. Februar 2026, 19 Uhr). (jüf)