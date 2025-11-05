Handball-Bundesliga: Frisch Auf Göppingen verlängert mit Keeper Julian Buchele

Frisch Auf Göppingen setzt auf Kontinuität und eigenen Nachwuchs: Torwart Julian Buchele bleibt den Grün-Weißen bis 2028 erhalten. An der Gerüchteküche wird ein Stuttgarter gehandelt.
Frisch Auf Göppingen ist in dieser Saison mit den Torhüterleistungen durchaus zufrieden. Deshalb ist es keine Überraschung, dass der Handball-Bundesligist nun den Vertrag mit Eigengewächs und Ex-Jugend- und Junioren-Nationaltorwart Julian Buchele (21) bis ins Jahr 2028 verlängert hat. Der vor der Runde vom Ligarivalen SC DHfK Leipzig verpflichtete norwegische Nationalkeeper Krisitian Saeveras (29) ist ohnehin noch bis 2027 an die Mannschaft von Trainer und Teammanager Ben Matschke gebunden.