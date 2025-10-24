Handball-Bundesliga: Jetzt ist es perfekt – Frisch Auf Göppingen holt Ole Pregler

Frisch Auf Göppingen hat für die neue Saison Spielmacher Ole Pregler vom VfL Gummersbach verpflichtet. Was bedeutet das für die sportliche Zukunft von Ludvig Hallbäck?
Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat einen Tag nach dem 28:26 bei der HSG Wetzlar den ersten Neuzugang für die neue Saison nun auch offiziell bekannt gegeben: Ole Pregler (23) kommt vom Ligarivalen VfL Gummersbach und unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Der Spielmacher spielt seit 2021 bei den Oberbergischen, davor für seinen Heimatclub MT Melsungen, mit dem er auch deutscher B-Jugend-Meister wurde. Mit der deutschen U-21-Nationalmannschaft holte der 1,92 Meter große Rechtshänder 2023 den WM-Titel.