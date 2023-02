12 David Schmidt und die Frisch-Auf-Handballer sind enttäuscht nach der Derby-Niederlage. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Es war ein rassiges Handball-Derby in einer prickelnden Atmosphäre vor ausverkauftem Haus, am Ende verlor Frisch Auf Göppingen nach einer 21:18-Führung noch mit 25:27 gegen die Rhein-Neckar Löwen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Einundzwanzig Punkte trennten den Tabellen-14. Frisch Auf Göppingen vor dem baden-württembergischen Derby in der Handball-Bundesliga vom Tabellenzweiten Rhein-Neckar Löwen. Doch am Ende gaben in einem ausgeglichenen, spannenden und packendem Spiel in prickelnder Atmosphäre nur Nuancen den Ausschlag, dass sich der Favorit mit 27:25 (13:14) durchsetzte. „Das ist eine sehr ärgerliche Niederlage. Wir haben 60 Minuten lang voller Leidenschaft alles gegeben, am Ende gaben unsere schlechten Abschlüsse den Ausschlag“, sagte Frisch-Auf-Kapitän Tim Kneule.

Lagergren stark

Die Schlüsselszenen spielten sich nach dem 22:21 (53.) ab. Die Göppinger trafen jeweils in Überzahl durch Kresimir Kozina und Josip Sarac nur den Pfosten. Die Löwen nutzten die fehlende Effizienz eiskalt und drehten die Partie noch, vor allem dank der Treffsicherheit von Linkshänder Albin Lagergren (7/2). Für Frisch Auf waren Sarac (6) und Marcel Schiller (5/2) die erfolgreichsten Werfer. „Der Pfosten war heute nicht unser Freund, am Ende steht das Glück eben oft auf der Seite der Mannschaften, die oben stehen“, sagte Göppingens Trainer Markus Baur.

Frisch Auf hatte kurzfristig auf Allrounder Gilberto Duarte (Ellbogenverletzung) verzichten müssen, dafür gab die unmittelbar vor Spielbeginn verkündete Vertragsverlängerung von Rückraumspieler Josip Sarac (bis 2025) Auftrieb. Einen 5:7-Rückstand drehte der enorm kampfstarke Außenseiter – angetrieben von den lautstarken Fans in der mit 5600 Zuschauern ausverkauften EWS-Arena – in eine 10:8-Führung, bei Halbzeit lag Frisch Auf mit 14:13 vorne. Den größten Anteil daran hatte der kroatische Torwart-Routinier Marin Sego, der freie Bälle entschärfte und vor allem Löwen-Kreisläufer Jannik Kohlbacher vor der Pause verzweifeln ließ.

Knorr zeigt Nerven

Nach der Halbzeit schien Frisch Auf endgültig auf die Siegerstraße zu kommen. Als Löwen-Nationalspieler Juri Knorr (insgesamt vier Tore) kurz hintereinander gegen den eingewechselten Keeper Daniel Rebmann zwei Siebenmeter verwarf, ging Göppingen mit 18:16 in Führung, erhöhte sogar auf 21:18 (49.). Doch dann ließen in der Crunch Time die cleveren Löwen die Muskeln spielen und profitierten von den zu ungenauen Abschlüssen der Heimmannschaft.

Dienstag geht’s weiter

Für Frisch Auf geht es am kommenden Dienstag (18.45 Uhr) in der EWS-Arena im letzten European-League-Hauptrundenspiel gegen Spitzenreiter Montpellier HB weiter. Bereits zwei Tage später, am 2. März (19.05 Uhr), steht das brisante Derby in der Porsche-Arena beim TVB Stuttgart auf dem Programm. „Wir machen gerade einen guten Job, jetzt muss auch das Quäntchen Glück mal auf unserer Seite sein, damit wir solch enge Spiele gewinnen“, sagte Baur.

Torschützen

FAG Sarac (6 Tore), Schiller (5/2 Siebenmeter), Schmidt (4), Kozina (3), Malus (3), Kneule (2), Gulliksen (2).

RNL Lagergren (7/2), Kirkelokke (4), Knorr (4/2), Helander (3), Nilsson (3), Kohlbacher (3), Groetzki (2), Schefvert (1).

So geht’s weiter

Bundesliga

TVB Stuttgart – Frisch Auf (2. März, 19.05 Uhr), Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt (18. März, 20.30 Uhr), GWD Minden – Frisch Auf (25. März, 17.30 Uhr), Frisch Auf – Bergischer HC (2. April, 16.05 Uhr).

European League

Letztes Hauptrundenspiel: Frisch Auf – Montpellier HB (28. Februar, 18.45 Uhr). Achtelfinale: 21. März/28. März. Viertelfinale: 11. April/18. April. Final Four in Flensburg: 27. Mai/28. Mai. (jüf)