11 Frisch-Auf-Kapitän Tim Kneule erzielt gegen Leipzig sein 1000. Bundesligator. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen gewinnt sein letztes Spiel vor dem Final Four um die European League gegen den SC DHfK Leipzig mit 34:30. Kapitän Tim Kneule erzielt dabei ein ganz besonderes Tor.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In einer bisher sehr enttäuschenden Bundesligasaison zumindest das letzte Spiel vor dem Final Four in der European League am 27./28. Mai in Flensburg zu gewinnen, dass war das Ziel von Frisch Auf Göppingen. Und das hat der Handball-Bundesligist ziemlich souverän geschafft: Die Mannschaft von Trainer Markus Baur gewann die Generalprobe gegen den SC DHfK Leipzig mit 34:30 (19:16). „Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und über weite Strecken auch mit dem Spiel. Wir bereiten uns jetzt mit einem guten Gefühl auf das Final Four vor“, sagte Baur.