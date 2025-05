Handball-Bundesliga: Einseitiger geht’s nicht – Frisch Auf wird von den Füchsen vorgeführt

10 Die Frisch-Auf-Spieler gehen völlig gefrustet vom Feld. Foto: Pressefoto Baumann

Die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen erleben beim 28:43 gegen die Füchse Berlin ein Debakel. Allein die Personalprobleme rechtfertigen den peinlichen Auftritt nicht.











Es war ein Duell in der Handball-Bundesliga. Da geht es in den meisten Begegnungen eng her. Doch die Partie von Frisch Auf Göppingen am Montagabend gegen die Füchse Berlin hatte etwas von unbeholfenem Schülerteam gegen abgezockte Männermannschaft. Am Ende stand vor den 5000 Zuschauern in der EWS-Arena ein entsprechendes Endergebnis auf der Anzeigentafel – 28:43 (11:21).