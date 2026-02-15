Handball-Bundesliga: Dreimal Rot – TVB verkauft sich teuer, verliert aber bei den Füchsen

Mit viel Leidenschaft versucht der TVB Stuttgart bei den Füchsen Berlin drei Roten Karten zu kompensieren – am Ende setzt es beim deutschen Meister aber ein 32:37.
Was für ein verrücktes Handball-Bundesligaspiel: Der TVB Stuttgart kassiert bei den Füchsen Berlin drei Rote Karten, lässt beim deutschen Meister dennoch nicht locker, verliert nach großem Kampf aber mit 32:37 (16:13). „Zu viele technische Fehler in bestimmten Phasen haben uns die Chance auf Punkte gekostet“, sagte TVB-Trainer Misha Kaufmann. „Die vielen Ausfälle haben wir mit Herz und Leidenschaft versucht zu kompensieren. Das stimmt mich positiv und macht mich stolz.“