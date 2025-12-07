Handball-Bundesliga: Der TVB Stuttgart hat das glücklichere Ende für sich

1 Kai Häfner setzt den Schlusspunkt. Foto: Baumann/Julia Rahn

Stuttgarts Handballer sichern sich in der letzten Minute gegen Leipzig doch noch den Sieg. Am Mittwoch geht es in Kiel weiter.











Zweiter Advent, zwei Punkte – aller guten Dinge waren am Ende aber doch drei, denn das 33:32 (14:17) in der Handball-Bundesliga gegen den SC DHfK Leipzig war der dritte Heimsieg des TVB Stuttgart nacheinander. Bis der vor 4532 Zuschauern in der Porsche-Arena perfekt war, war es ein hartes Stück Arbeit, das 26 Sekunden vor Schluss durch Kai Häfners zehntes Tor (acht Siebenmeter) von Erfolg gekrönt wurde. TVB-Trainer Misha Kaufmann: „Es war sicher ein etwas glücklicher Sieg, aber das gleicht sich im Laufe der Saison immer aus.“