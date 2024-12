Handball-Bundesliga der Frauen: Trainerwechsel bei TuS Metzingen

1 Peter Woth ist nicht mehr Trainer der TuS Metzingen. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto

Frauenhandball-Bundesligist TuS Metzingen und Trainer Peter Woth gehen getrennte Wege und haben den laufenden Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Nachfolgerin wird Miriam Hirsch, die als eines der größten Trainertalente gilt.











Link kopiert



In der vergangenen Saison holten die Bundesliga-Handballerinnen der TuS Metzingen in der Stuttgarter Porsche-Arena überraschend den DHB-Pokal. An diesen Überraschungserfolg konnten die TusSies nach dem Sommer nicht anknüpfen. Im diesjährigen Pokal-Wettbewerb war im Viertelfinale bei der HSG Bensheim-Auerbach Endstation, in der Bundesliga stehen die Metzingerinnen auf einem enttäuschenden neunten Platz. „Die aktuelle sportliche Situation verlangt es, dass wir einen anderen Weg beschreiten, neue Impulse setzen und uns nun an Zielen orientieren, welche über die laufende Saison hinaus gehen“, sagt Geschäftsführer Ferenc Rott.