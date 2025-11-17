Handball-Bundesliga: Das sind die Gründe für die prekäre Tabellenlage beim TVB Stuttgart

Der TVB Stuttgart rutscht mit 4:18 Punkten auf einen Abstiegsplatz und steht vor dem Heimspiel gegen GWD Minden stark unter Druck. Dennoch herrscht im Verein keine Unruhe.
„Die Tabellensituation ist besch..., das ist uns allen bewusst.“ Den Satz hatte Jürgen Schweikardt gesagt, als das Sonntagspiel Bergischen HC gegen die Rhein-Neckar Löwen (30:27) noch nicht beendet war. Danach rutschte der TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga sogar auf einen Abstiegsplatz. Unabhängig davon: Bei 4:18 Punkten ist der Druck vor dem Heimspiel an diesem Donnerstag (19 Uhr/Porsche-Arena) gegen Aufsteiger GWD Minden gewaltig.