1 Immer wieder scheiterten die TVB-Spieler (hier Adam Lönn) am künftigen Balinger Keeper Mateusz Konecki im Eisenacher Tor. Foto: IMAGO/Christian Heilwagen/IMAGO/christian heilwagen

Der TVB Stuttgart verliert nach einem wenig erbaulichen Auftritt beim ThSV Eisenach mit 28:33 – und kann noch keinen Knopf an den Klassenverbleib in der Handball-Bundesliga machen.











Am Freitag hatte in der Handball-Bundesliga der Vorletzte Bergischer HC nach elf Niederlagen in Serie wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben und beim Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten mit 25:21 gewonnen. Dadurch war wieder mehr Brisanz in das Duell ThSV Eisenach gegen TVB Stuttgart gekommen. Die machte dem Aufsteiger aus Thüringen bedeutend mehr Beine: Die Eisenacher waren emotionaler, bissiger, kampfstärker und ließen der Mannschaft von Trainer Michael Schweikardt beim 33:28 (17:14) keine Chance. Damit schmolz der Vorsprung des TVB fünf Spieltage vor Schluss auf den Bergischen HC auf fünf Punkte. „Unsere Abwehr war zu löchrig, unsere Angriffsleistung war zwar okay, aber wir sind zu oft am Torhüter gescheitert“, sagte TVB-Rückraumspieler Adam Lönn. „Wir können nicht zufrieden sein mit unserer Leistung. Wir müssen uns deutlich steigern, damit wir in dieser Saison noch einmal Punkte holen in dieser Liga“, ergänzte der enttäuschte Coach Schweikardt.