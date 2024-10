Die letzten Minute genossen die 4400 Zuschauer einfach bis das 30:25 (19:15) gegen Aufsteiger SG BBM Bietigheim unter Dach und Fach der EWS-Arena war – der erste Sieg der Saison. Erleichterung pur.

Die Favoritenrolle litt vorab ja unter zwei Handicaps. Neben dem verletzten Josip Sarac fehlte in Oskar Sunnefeldt ein weiterer Rückraum-Akteur, nachdem der Verein auf den angedachten Einspruch gegen die Blaue Karte im Spiel gegen Gummersbach verzichtete, weil keine Aussicht auf Erfolg bestand. Dennoch sagte Trainer Benjamin Matschke: „Wir wollen den ersten Sieg der Saison.“ Er hätte zugespitzt auch sagen können – müssen, um einen Fehlstart samt Krisengerede zu vermeiden.

Diese Gefahr bestand zunächst nicht, Frisch Auf wirkte von Beginn an konzentriert und zielstrebig. Angeführt vom starken schwedischen Spielmacher Ludvig Hallbäck (7 Tore/8 Assists) bauten die Göppinger die Führung Stück für Stück aus, so dass Bietigheims Fabian Wiederstein zur Halbzeit konstatierte: „Wir müssen in der Abwehr eine Schippe drauflegen.“ Gesagt, getan. Nachdem sich die SG kompakter präsentierte und Frisch Aufs Spielfluss wie weggeblasen war, hieß es plötzlich nur noch 21:20 (46.). Der Druck lag wieder beim Heimteam, das fast 15 Minuten ohne Treffer blieb, dann aber – auch dank siebtem Feldspieler – auf 24:20 erhöhte. „Da haben wir leider keine Lösung gefunden“, sagte SG-Torhüter Daniel Rebmann an alter Wirkungsstätte. „Das tut weh.“

Weiter geht es für Frisch Auf am Montag in einer Woche in Eisenach, während Aufsteiger Bietigheim es einen Tag zuvor mit Titelanwärter Füchse Berlin zu tun bekommt, den Trainer Iker Romero ja aus seiner Zeit als Spieler kennt – auch wenn die schon länger zurückliegt.