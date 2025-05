Handball-Bezirksoberliga: TV Stetten: Zum dritten Mal in Folge geht es nach oben

1 Wieder einmal in allerbester Feierlaune: Die Handballer des TV Stetten und ihre Fans jubeln über den neuerlichen Aufstieg. Foto: privat

Den Handballern des TV Stetten war erst im vergangenen Jahr der Sprung in die Bezirksoberliga gelungen, in der sie in der am vergangenen Wochenende abgelaufenen Spielzeit auf Anhieb den zweiten Platz belegt haben. Der reicht nun für den Aufstieg in die Landesliga.











Die Euphorie ist derzeit riesengroß bei den Handballern des TV Stetten. Und dafür gibt es gute Gründe. Dem Tabellenzweiten der Bezirksoberliga ist etwas gelungen, was nicht nur im Handballsport äußerst selten vorkommt: Innerhalb von drei Jahren sind die Akteure um den Spielertrainer Moritz Klenk (einst auch beim TSV Schmiden) zum dritten Mal aufgestiegen. Von September an treten sie nun in der Landesliga an. „Das ist schon sensationell, die Stimmung ist sogar noch etwas euphorischer als im vergangenen Jahr,“ sagt Moritz Klenk, der gemeinsam mit seinem Trainerkollegen Volker Schäfer die Stettener Handballer aus dem Dornröschenschlaf geweckt und in die Erfolgsspur gebracht hat.