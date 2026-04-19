Sowohl für die Frauen der HSG Leinfelden-Echterdingen als auch der HSG Stuttgart/Metzingen II endet die Regionalliga-Saison bitter.
Zum Abschluss ein Verletzungsschock und eine böse Auswärtsschlappe – so haben sich die Handballerinnen der HSG Leinfelden-Echterdingen aus einer für sie schwierigen Regionalliga-Saison verabschiedet. Nach dem 19:39 beim HC Schmiden/Oeffingen beendet das Filderteam die Runde auf dem enttäuschenden achten oder neunten Platz, aber immerhin mit dem bereits vor Wochenfrist gesicherten Klassenverbleib.