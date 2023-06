Er sei fast nervöser als vor einem regulären Heimspiel. Das hat Peter Jungwirth jüngst gegenüber SVK-Sportdirektor Mirko Henel durchblicken lassen. Grund für die Unruhe des einstigen Spitzen-Rechtsaußen: sein anstehendes Abschiedsspiel an diesem Samstag, 1. Juli. Es hatte im Vorfeld tatsächlich ein wenig gedauert, bis sich die Kornwestheimer Handball-Legende mit dieser Idee anfreunden konnte. „Ich hatte den Einfall schon ziemlich früh, als klar war, dass die vergangene Saison auch wirklich seine letzte sein würde“, sagt Henel, „und ich glaube, inzwischen freut er sich auch drauf“.

So wird es am Samstag also zum finalen Schaulaufen für den Spieler kommen, der so viel zu den Kornwestheimer Handball-Erfolgen beigetragen haben dürfte wie kaum ein zweiter. In der Osthalle trifft dann die aktuelle Drittligamannschaft des SVK auf „Juwis Allstar-Team“, in dem sich Wegbegleiter aus allen Karrierephasen des 35-Jährigen tummeln. So sind aus frühen Tagen unter anderem Dirk Schrenk, Gunnar Dietrich oder Jochen Bauer mit dabei. Nach seiner Rückkehr nach Kornwestheim spielte Jungwirth unter anderem mit Felix Beutel, Axel Steffens, Julius Emrich oder Christian Wahl zusammen beim SVK. Auch sie sind mit von der Partie. Und für ein weiteres Duo darf die Begegnung ebenfalls als Abschiedsspiel gelten: Hendrik Schoeneck und Kevin Wolf schnürten noch in der vergangenen Saison die Handballschuhe für die Lurchis und haben erst kürzlich ihre Laufbahnen beendet.

„Den Kader hat Peter komplett alleine zusammengestellt“, betont Mirko Henel. Seit 2014 hat Jungwirth dem SVK neun Jahre lang die Treue gehalten hat – dem Verein, bei dem er einst bei den Minis angefangen hat und mit dem (damals noch TVK) er in der Saison 2002/2003 Deutscher B-Jugend-Meister geworden ist. Über den Zweitligisten HBR Ludwigsburg ging es 2007 schließlich zum Erstligateam des SC Magdeburg. Im selben Jahr holte er mit der deutschen Juniorennationalmannschaft den Weltmeistertitel. Vier Jahre spielte Jungwirth im Anschluss in Wetzlar und zwei in Bittenfeld, bevor er sich wieder seinem Heimatverein anschloss. Und dieser Verein richtet jetzt auch sein Abschiedsspiel aus – bei freiem Eintritt.

Die Osthalle öffnet um 17 Uhr die Türen, Anwurf ist um 18 Uhr. Im Anschluss wird es laut Henel eine Überraschung für Jungwirth geben. Was genau das ist, will er aber vor der großen Handball-Gala in der Osthalle noch nicht verraten.

SVK: Training und Staffel

Drittligateam

Die Drittligamannschaft des SVK befindet sich seit eineinhalb Wochen wieder im Training für die kommende Saison. Und die wird es laut Sportdirektor Mirko Henel in sich haben.

Staffeleinteilung

„Ich glaube, es ist die stärkste der vier Staffeln“, kommentiert Mirko Henel. Damit könnte er recht haben. In Form der HSG Konstanz und den DJK Rimpar Wölfen geht es für den SVK in der Drittligastaffel Süd gleich gegen zwei Absteiger. Hinzu kommen Spitzenmannschaften wie der TuS Fürstenfeldbruck und der HC Oppenweiler/Backnang, die neben dem VfL Pfullingen oder der SG Pforzheim/Eutingen hohe Hürden darstellen.