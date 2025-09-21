Handball – 3.Liga: Neuhausen steht an der Tabellenspitze

Sieg gegen Fürstenfeldbruck, Sieg beim Absteiger in Konstanz, Sieg beim Aufsteiger in Teningen – bei den Drittliga-Handballern des TSV Neuhausen läuft es. Mit jetzt 6:0 Punkten stehen sie an der Tabellenspitze. Nach dem überraschenden Erfolg bei den Konstanzern war der 38:37 (21:24)-Erfolg bei der SG Köndringen/Teningen aber das von Trainer Daniel Brack erwartete harte Stück Arbeit. „Ich bin sehr stolz und absolut zufrieden mit meinem Team“, resümierte Brack.

Die Neuhausener reisten als Favorit an, wussten aber um die Stärke des Gegners – und genau das zeigte sich von Beginn an. Die Maddogs leisteten sich technische Fehler und ließen zu viele Gegentore zu. So lag die SG über lange Zeit der ersten Hälfte in Führung. In die Pause gingen die Neuhasener mit einem 21:24-Rückstand.

In der zweiten Hälfte stellte Brack die Abwehr erfolgreich auf eine offensive Variante um. Damit brachten die Neuhausener mehr Sicherheit ins Spiel und zwangen wiederum den Gegner zu Fehlern. Trotz der hitzigen Atmosphäre behielten die TSV-Handballer in der Schlussphase die Nerven und sicherten sich mit großem Kampfgeist die zwei Punkte.

Besonders Lukas Fischer ragte mit einer starken Leistung heraus, setzte die Mitspieler ein und erzielte selbst sieben Treffer. Bei Kendringen/Teningen war Top-Spieler Pascal Helm wie zu erwarten mit neun Toren – davon drei Siebenmeter – der erfolgreichste Schütze. n entscheidend war. „Ich bin sehr stolz und absolut zufrieden mit meinem Team“, resümierte TSV-Trainer Daniel Brack. Nun steht der TSV Neuhausen mit 6:0- Punkten weiterhin an der Spitze.

So kann es also weitergehen für die Neuhausener, die hoffen, dass es am kommenden Sonntag heißt: Sieg gegen Kornwestheim.

TSV Neuhausen: Prauß, Hamann; Pol (1), Sprößig (3), Haag (4), Schmid (1), Reinhardt (5), Baumann (2), Sommer (1), Schliedermann (4), Fischer (7), Sahin (1), Keppeler (6/3), Kosak (3).