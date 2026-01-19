Handball 3. Liga: Wie die Lurchis das Topspiel im Kopf entscheiden

Tabellenführung ausgebaut: Die Kornwestheimer Handballer behalten im Derby-Kracher gegen den VfL Pfullingen einen kühlen Kopf und triumphieren mit 28:24 (16:15.
Vor perfekter Derby-Kulisse und ausverkaufter Kurt-App-Halle feierten die Drittliga-Männer des SV Salamander Kornwestheim am Samstagabend einen abgeklärten 28:24 (16:15)-Auswärtssieg beim VfL Pfullingen. Mit dem achten Sieg in Serie bestätigten die Lurchis ihre derzeit überragende Form und können sich an der Tabellenspitze sogar leicht absetzen.