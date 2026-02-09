Handball 3. Liga: Walter-Team entscheidet Duell auf Augenhöhe nach Abwehr-Kniff für sich

Mit einem hart erkämpften, aber verdienten 33:30-Erfolg gegen den TSV Ismaning verbesserten sich die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal in der Tabelle verbessert und stehen mit 15:15 Punkten vor den Ismaningern, die ebenfalls ein ausgeglichenes Punkteverhältnis haben. Von Beginn an entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe. Nach anfänglicher Führung der Gastgeberinnen drehten die Oberbayern das Ergebnis und führten Mitte der ersten Halbzeit beim 10:7 mit drei Toren (14.).

Hannah Hönig, die mit acht Treffern beste Torschützin der Gastgeberinnen war, sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 12:12 (17.), ehe Ismaning mit einem 4:0-Lauf abermals davonzog. Bis zur Halbzeit erkämpften sich die Beilsteinerinnen immerhin wieder einen Ausgleich. Aylin Bornhardt war anderthalb Minuten vor der Sirene zum 18:18 erfolgreich.

In einem starken Kollektiv ragt Hannah Hönig mit acht Treffern heraus. Foto: Andreas Essig

Nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide Teams ein sehr temporeiches Spiel, häufig mit erfolgreichen Abschlüssen. Dennoch zeigten auch die Torhüterinnen auf beiden Seiten wiederholt starke Paraden. So fielen letztlich auch nicht mehr ganz so viele Tore wie in den ersten 30 Minuten. Kein Team setzte sich entscheidend ab, doch lagen meist die Beilsteinerinnen mit einem oder zwei Toren vorn. Lediglich einmal mussten sie beim 23:24 noch einen Rückstand hinnehmen (38.). Erst in der Schlussminute sorgte die SG für den Drei-Tore-Vorsprung zum 33:30-Endstand. Den letzten Treffer des Spiels erzielte wiederum Hönig zehn Sekunden vor Schluss.

Dritter Sieg in Folge für Walter-Team

Nach dem dritten Sieg in Folge zeigte sich SG-Coach Michael Walter sehr zufrieden. „Ich bin sehr stolz auf die Mädels. Vor allem diese zwei Punkte waren sehr wichtig. In der zweiten Halbzeit haben wir zwar nur 15 Tore erzielt, was wenig für uns ist. Dafür hatten wir die Abwehr deutlich besser im Griff“, lobt Walter. So hätte der Gegner auf die Außen ausweichen müsse. „Wir haben das sehr gut gelöst“, so der Trainer, der beide Teams über die vollen 60 Minuten auf Augenhöhe sah. In zwei Wochen ist die SGSB nun bei der SG Kappelwindeck/Steinbach zu Gast.

SG Schozach-Bottwartal: Hornung, Brausch, Krause – Hönig (8/1), Siebert, Beh (1), Hees (4), Hofer (6), Bornhardt (7), Thierer (1), Dierolf (2), Christel (4), Wolf.