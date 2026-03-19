Die Handballer des SVK spielen eine Traumsaison. Doch der Spitzenreiter verzichtet auf den möglichen Aufstieg. Das sind die Gründe.
Die Drittliga-Handballer des SV Salamander Kornwestheim spielen eine grandiose Saison. Zuletzt legte die Mannschaft von Cheftrainer Alexander Schurr eine beeindruckende Serie von 15 Spielen ohne Niederlage hin. Und dennoch ist die Enttäuschung beim Tabellenführer nun groß: Die Kornwestheimer werden nicht an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga teilnehmen. Diese Entscheidung gab der Verein bekannt.