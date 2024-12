Handball 3. Liga SVK: Noch einmal voller Einsatz am Nikolaustag

Am Freitag kommt der Nikolaus. Ob er für die Handballer des SV Kornwestheim einen großen Sack voll Tore dabeihat? Es bleibt abzuwarten. Um 20:30 Uhr laden die Lurchis den TVS 1907 Baden-Baden zum Nikolausspiel der 3. Liga in die Sporthalle Ost ein. Eines ist auf jeden Fall klar: einen geschenkten Sieg wird es auch gegen das Tabellenschlusslicht auf keinen Fall geben. Daher erwartet Chef-Trainer Alexander Schurr von seiner Sieben noch einmal einen sehr konzentrierten und konsequenten Auftritt.

Punkte werden in dieser Saison in der 3. Liga nicht nur vergeben. Sie werden an jedem Wochenende über 60 Minuten hart erarbeitet. „Es ist eine richtige Arbeitssaison“, sagt der Coach. Vor zwei Wochen holte sich seine Sieben mit vollem Einsatz zwei Punkte im Heimspiel gegen Pfullingen. Zuletzt sicherten sich die Lurchis beim heißen Fildertanz mit Neuhausen ein Unentschieden mit einem Punkt. Die Schurr-Formation ist gut drauf und möchte natürlich im letzten Spiel des Jahres vor den heimischen Fans die nächsten beiden Punkte behalten.

Lesen Sie auch

Lurchis werden Baden-Baden nicht unterschätzen

Doch der TVS Baden-Baden wird dabei auch ein – nicht unwichtiges - Wort mitreden. Auch wenn die Badener aktuell die rote Laterne tragen, so haben sie zwei Siege eingefahren: gegen die SG Pforzheim-Eutingen und die HG Oftersheim/Schwetzingen. Mit nur einem Tor Unterschied unterlagen sie sehr knapp gegen die Zweitbesetzungen des HBW Balingen-Weilstetten und HC Erlangen. Zudem haben sie vorheriges Wochenende nur äußerst knapp beim HC Oppenweiler/Backnang mit 24:27 verloren. Das Kellerkind schlug sich mehr als wacker gegen den Tabellenführer und ließ diesen nicht ohne ihn zu ärgern von der Platte. Die TVS-Akteure kämpften bis zum Schluss, kamen bis auf einen Treffer nach einem Halbzeitrückstand von fünf Toren ran. Für Schurr eindeutig eine Warnung: „Wir dürfen unsere Gäste auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen.“

Der Chef-Coach hat seine Truppe daher akribisch und intensiv auf die Kontrahenten aus Baden vorbereitet. Der promovierte Sportwissenschaftler der Universität Tübingen weiß: „Sie sind sehr unangenehm zu bespielen.“ Und SVK-Top-Torschütze Felix Kazmeier ergänzt: „Es ist eine sehr gut eingespielte Mannschaft, die im Angriff gerne 7 gegen 6 spielen.“ Zudem decken die Badener mit einer sehr offensiven 3-3-Abwehr. Da die Kornwestheimer allerdings ebenfalls offensive Abwehrvarianten spielen, sollte dies der Schurr-Sieben keine großen Probleme bereiten. „Das haben wir uns im Training gut erarbeitet“, sagt Schurr. Auch Kazmeier weiß: „Wir müssen aktiv verteidigen und sie in schwierige Situationen bringen.“

Jan Döll fällt weiter aus

Während der in der vergangenen Woche fehlende David Selinka nach seiner Erkältung vermutlich wieder einsatzbereit ist, steht bei Jan Döll weiterhin ein Fragezeichen. Seitdem der Linkshänder sich in der Partie gegen Oppenweiler am Bauchmuskel verletzt hatte, arbeitet der Allrounder an seinem Comeback. Wann es zur Rückkehr kommt, ist noch nicht sicher. Es ist in dieser Hinrunde bereits die zweite Verletzung, die sich Döll zuzog. Döll wird sein Team allerdings auf jeden Fall so gut es geht tatkräftig unterstützen. Denn nach drei Heimerfolgen in Serie, soll am Freitagabend logischerweise der vierte Triumph hinzukommen. Damit könnte dann ein gelungener vorweihnachtlicher Jahresabschluss gefeiert werden.

Felix Kazmeier und die Mannschaft bereiten sich jedenfalls auf eine intensive Begegnung vor und freuen sich auf zahlreiche Unterstützung und beste Stimmung in der Hölle Ost. „Wir hoffen auf eine volle Halle im letzten Heimspiel des Jahres“, sagt Felix Kazmeier.