Handball 3. Liga: SVK bleibt auch im zweiten Heimspiel sieglos

1 Auch im zweiten Heimspiel der Saison mussten Jan Reusch (hier in Aktion) und die Lurchis eine Niederlage hinnehmen. Foto: Werner Kuhnle

Weiterhin erfolglos zu Hause: Die Männer des SV Kornwestheim unterliegen dem HC Erlangen 2 mit 33:34 (17:14) Toren.











Die offene Rechnung aus dem letzten Jahr mit der Bundesligareserve des HC Erlangen konnten die Handballer am Samstagabend in der Sporthalle Ost nicht begleichen. In der Dritten Liga unterlagen die Männer des SV Kornwestheim mit 33:34 (17:14) Treffern den Akteuren aus dem Bayrischen. Die Lurchis kamen insgesamt nicht an das Leistungsniveau heran, um den Kontrahenten dauerhaft in die Schranken zu verweisen. Damit bleiben die Kornwestheimer nach zwei Spielen weiterhin ohne Punktgewinn zu Hause.