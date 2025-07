Manchmal genügt ein Training, um zu wissen: Es passt! So war es bei Lukas Reu, dem neuen Linksaußen des SV Kornwestheim. Der 19-Jährige schnupperte im März erstmals SVK-Luft in der Sporthalle Ost – und schon da war für ihn klar: „Hier möchte ich bestenfalls die nächste Saison spielen.“ Gesagt, getan. Nach einigen Wochen des Kennenlernens und Trainings steht nun fest: Reu wird ein Lurchi.

Der Flügelspieler kommt vom Bundesligisten FrischAuf Göppingen, wo er bis zuletzt in der A-Jugend aktiv war. In Schorndorf aufgewachsen und dort handballerisch die ersten Schritte gegangen, wechselte er bereits in der D-Jugend nach Göppingen. Jetzt schlägt Reu ein neues Kapitel im Männerhandball auf – und will in Kornwestheim hoffentlich bald auch mitgestalten. Der Kontakt zum SVK entstand über Göppingens A-Jugendcoach Tobias Hafner, ein langjähriger Bekannter von Kornwestheims Coach Alexander Schurr. „Lukas hat eine super Athletik, ist schnell, sprungstark und bringt eine riesige Motivation mit“, sagt der Cheftrainer. Zudem habe es auch zwischenmenschlich sofort gepasst. Auch Mirko Henel, zur Vertragsunterzeichnung noch als sportlicher Leiter aktiv, zeigt sich erfreut: „Ein talentierter Junge mit tollen Eigenschaften.“

2024 hat Reu sein Abitur gemacht, in diesem Sommer möchte er sein VWL-Studium in Mannheim beginnen. Zwischen Hörsaal und Halle möchte er sich in Kornwestheim in beste Position bringen. „Ich möchte mich einbringen, das Team weiterbringen und hoffe, dass wir an die starke letzte Saison anknüpfen können“, sagt Reu. Vorbild im Team ist natürlich ebenfalls Linksaußen und SVK-Eigengewächs Marco Lantella. „Von Lala kann ich wahnsinnig viel lernen“, sagt Reu, der schnell angekommen ist – sportlich auf dem Feld. „Er bringt alles für ein Lurchi mit“, sagt Schurr.