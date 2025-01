Handball-3. Liga: SV Kornwestheim: Siegesserie hält auch gegen Plauen an

1 Finn Joneleit (Mitte; hier gegen die SG Pforzheim/Eutingen) traf für den SV Kornwestheim gegen SV Plauen-Oberlosa elf Mal. Foto: Archiv/Baumann

Die Lurchis holen den fünften Heimtriumph in Folge. Dank starker Aufholjagd siegen die SVK-Männer mit 40:34 (18:22).











Nach keiner guten Defensivarbeit in der ersten Spielhälfte drehten die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim die Partie gegen das Tabellenschlusslicht SV Plauen-Oberlosa in den zweiten 30 Spielminuten zum Positiven. Mit viel Kampfgeist und wieder einmal einer starken Mannschaftsleistung triumphierten die Hausherren am Samstagabend in der Sporthalle Ost mit 40:34 (18:22). Seit sieben Spielen sind die Lurchis nun ungeschlagen. Gleichermaßen holte der Gastgeber den fünften Heimerfolg in Serie seit Anfang Oktober.