Handball-3. Liga: SV Kornwestheim: Kein Sieg und ein herber Verlust

1 Felix Kazmeier verletzte sich gegen Balingen-Weilstetten schwer an der Hand und droht länger auszufallen. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die Lurchis trennen sich im letzten Drittliga-Spiel des Jahres mit einem 33:33 (18:13)-Unentschieden beim HBW Balingen-Weilstetten II. Felix Kazmeier verletzte sich dabei schwer an der Hand.











Link kopiert



Am Sonntagabend flog ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr die Harzkugel für die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim. Das Auswärtsspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten II in der Sparkassen-Arena gestaltete sich nicht nur auf dem Papier als ein Duell der Gleichstarken, sondern auch auf der Platte. Die erste Halbzeit durften sich die Lurchis zuschreiben. Leider konnten sie diese Leistung – auch kräftebedingt – in der zweiten Spielhälfte nicht mehr ganz abrufen. In einer dennoch kurzweiligen und spannenden Begegnung trennten sich die Mannschaften nach 60 aufregenden Minuten mit einem 33:33-Remis.