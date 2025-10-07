Die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim ringen die HG Oftersheim/Schwetzingen in einem wahren Geduldsspiel mit 33:28 (17:14) nieder. Der Spielmacher glänzt trotz Verletzung.
Der SV Kornwestheim bleibt in eigener Halle weiterhin ungeschlagen: Mit einem 33:28 (17:14)-Heimtriumph gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen sicherten sich die Lurchis am Samstagabend den dritten Heimsieg im dritten Heimspiel der laufenden Saison. Doch so deutlich das Endergebnis wirkt – der Weg dorthin war ein sehr hartes Stück Arbeit und alles andere als ein Selbstläufer. Auch für die rund 350 Zuschauer in der Sporthalle Ost wurde die Drittliga-Begegnung zum wahren Geduldsspiel.