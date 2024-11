Handball-3. Liga: SV Kornwestheim: Erinnerungen an ein Torfeuerwerk

Erinnerungen an ein Torfeuerwerk

1 SVK-Spieler Tim Zeppmeisel hatte eine aufregende Anreise zur vergangenen Partie: Trotzdem überzeugte er mit fünf Treffern. Foto: Archiv/Baumann/Keppler

Die Männer des SV Kornwestheim fahren zum „schnellen Duell" beim TSV Neuhausen/Filder. Die „MadDogs" haben eine der besten Offensivreihen der Liga.











Die Staffel Süd der 3. Handball-Liga hat bereits die nächste äußerst spannende Partie für die Handballer des SV Kornwestheim parat. Nach dem eher unerwarteten Heimsieg gegen den Tabellenzweiten VfL Pfullingen geht es für die Lurchis zum nächsten Derby auf die Fildern. Die Begegnungen zwischen der Sieben von Trainer Alexander Schurr und dem TSV Neuhausen/Filder erwiesen sich in der Vergangenheit meist als sehr torreich. Am Samstagabend um 19:30 Uhr ist Anpfiff in der Egelsee-Sporthalle.