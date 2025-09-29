Handball 3. Liga Süd: Remis bei energiegeladenem Derby

Wie die Kornwestheimer Handballer beim bisher verlustpunktfreien TSV Neuhausen/Filder 1898 in einer packenden Partie beim 37:37 einen Punkt entführen.
Es war das erwartet spannende, intensive und ausgeglichene Duell am Sonntagnachmittag vor rund 500 Zuschauern in der Egelsee-Sporthalle in Neuhausen. Die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim holten sich in einer packenden Begegnung beim TSV Neuhausen/Filder 1898 ein 37:37 (18:19)-Unentschieden. „Eine Gratulation an das Spiel, beide Teams haben sich das verdient“, sagte SVK-Cheftrainer Alexander Schurr nach der Partie.