Handball 3. Liga Süd: Lurchis nicht bissig genug im Panther-Käfig

Die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim kassierten am Sonntagnachmittag beim TuS Fürstenfeldbruck eine knappe 32:34-Auswärtsniederlage. In einem vor allen in der zweiten Halbzeit sehr eng umkämpften, spannenden und ausgeglichenen Duell im Panther Käfig gelang es den Lurchis nicht konsequent die Abschlüsse zu landen und das Momentum auf ihre Seite zu ziehen. „Am Ende waren es Kleinigkeiten welche die Partie entschieden haben“, sagte Cheftrainer Alexander Schurr.

Prinzipiell starteten die Kornwestheimer recht gut in die Sonntagnachmittag-Begegnung in Fürstenfeldbruck. Nach den ersten fünf Spielminuten und einem 3:3-Remis, wendete sich das Blatt dann allerdings ein wenig. In der Offensivarbeit der Lurchis häuften sich wieder einmal zu viele unnötige Ballverluste an.

Für SVK-Coach Alexander Schurr haben Kleinigkeiten den Erfolg für sein Team verhindert. Foto: Baumann

Die SVK-Akteure leisteten sich im Angriff einige technische Fehler und verschenkten damit die Punkte. Dadurch brachte sich das Team um Trainer Alexander Schurr selbst um die Führungschance. Relativ zeitgleich stellten die Brucker Panther auf ein 7-gegen-6-Spiel um. Die bis dahin angriffslustige und offensive 3-3-Abwehr der Kornwestheimer hatte nun ebenfalls zunehmend zu kämpfen. Dennoch standen die Blauen mit ihrer starken Defensivarbeit recht gut da und hatten nur anfänglich mit der Umstellung des 7-gegen-6-Spiels zu kämpfen.

Vorne fehlten nun jedoch die Tore und nach zwölf Minuten mussten die Kornwestheimer dementsprechend einen 4:8-Rückstand hinnehmen. Doch die Lurchis blieben wie immer dran. Sie nutzen jede noch so kleine Möglichkeit die Tore zu machen. So dauerte es keine 180 Sekunden bis Marco Lantella aus dem 4-Tore-Rückstand ein 8:8-Unentschieden machte. Abermals zog der Gastgeber aber wieder mit einer knappen 11:9-Führung davon. Bis dato hatte der Brucker Spieler Kilian Weigl sieben der elf Treffer gelandet.

Doch es wären nicht die Lurchis, wenn sie sich nicht abermals ins Spiel zurückgekämpft hätten. In der 26. Minute machte Tim Zeppmeisel nach einem Ballgewinn von Linksaußen Lantella unverfroren den erneuten Ausgleich zum 14:14-Zwischenstand klar. Mit einem 15:17-Rückstand gingen es dann für die Blauen zur Besprechung in die Kabine.

Zwei-Tore-Vorsprung reicht nicht für den Sieg

In der zweiten Spielhälfte kam die Schurr-Sieben zunehmend besser ins Spiel. In der 37. Minute donnerte Kreisläufer Max Keil den Ball zum 20:20-Ausgleich rein. Drei Minuten später gelang abermals durch Lantella zunächst die 22:21, dann sogar die 23:21-Führung. Dementsprechend zogen sich die Panther zur kurzen Besprechung zurück.

Die beiden Mannschaften schenkten sich weiter Nichts und boten den Zuschauern im fast ausverkauften Panther Käfig gute und spannende Unterhaltung. In der 50. Spielminute war es erneut Keil am Kreis, der die Harzkugel zum 27:27-Ausgleich einnetzte. Doch jeden Fehler und jede noch so kleine Unaufmerksamkeit der Kornwestheimer bestraften die starken Hausherren ebenso gnadenlos wie unverzüglich. In der 57. Minute legte Panther-Spieler Weigl zur 33:31-Führung für die Hausherren nach. Und dann machte zwei Minuten später der Brucker Spieler Florian Bernhard die Führung von drei Toren zum 34:31 klar. SVK-Akteur Marco Lantella gelang es zwar noch auf einen 32:34-Rückstand zu verkürzen, doch mehr war an diesem Spieltag für die Lurchis einfach nicht drin. In dem eng umkämpften Spiel kamen die Kornwestheimer in den letzten 65 Sekunden nicht mehr an die Brucker Panther ran und mussten sich mit einem 32:34-Endstand begnügen. „Die Mannschaft hat alles in die Waagschale geworfen, aber am Ende waren die Brucker zwei Tore besser“, sagte Trainer Alexander Schurr.

Den Fokus legt die Mannschaft nun direkt auf das kommende Auswärtsspiel am 22. März bei der HG Oftersheim/Schwetzingen, bevor dann am 29. März zur Prime-Time das heiß ersehnte Lokalderby gegen den HC Oppenweiler/Backnang auf dem Spielplan steht.

SV Kornwestheim: J.Tinti, Henke – Keil (5), Zeppmeisel (6), Kugel (2), Kazmeier (5/3), Tinti (4), Lanig, Lantella (4), Luithardt, Döll (1), Bahmann (1), Joneleit (4).