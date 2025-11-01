Handball 3. Liga Süd: Ein Abend für die Ewigkeit in der Halle Ost

Mit einer Überraschungs-Sieben gelingt den Drittliga-Handballern des SV Kornwestheim ein spektakulärer 33:29-Erfolg gegen den VfL Pfullingen.
Es war einer dieser Abende, an denen Handball-Geschichte geschrieben wird – zumindest für die Drittliga-Herren des SV Kornwestheim. Trotz zahlreicher personeller Ausfälle gelang es dem Team um Trainer Alexander Schurr im Nachholspiel gegen den VfL Pfullingen den Derbysieg zu holen. Die starke Überraschungs-Sieben der Lurchis gewann mit 33:29 (16:16) in einem intensiven und nahezu durchweg offenen und auf Augenhöhe gestalteten Spiel.