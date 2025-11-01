Handball 3. Liga Süd: Ein Abend für die Ewigkeit in der Halle Ost

Es war einer dieser Abende, an denen Handball-Geschichte geschrieben wird – zumindest für die Drittliga-Herren des SV Kornwestheim. Trotz zahlreicher personeller Ausfälle gelang es dem Team um Trainer Alexander Schurr im Nachholspiel gegen den VfL Pfullingen den Derbysieg zu holen. Die starke Überraschungs-Sieben der Lurchis gewann mit 33:29 (16:16) in einem intensiven und nahezu durchweg offenen und auf Augenhöhe gestalteten Spiel.

Was die Mannschaft auf die Platte zauberte, war pure Leidenschaft, Teamgeist und ein bisschen Märchenstoff. Deutlich wird dies beim Blick auf den Kader: Marvin Bahmann, Felix Kazmeier, Jan Reusch, Christopher Tini und Tim Zeppmeisel – diese fünf SVK-Akteure fehlten allesamt auf der Platte in der Sporthalle Ost. Der Kapitän konnte berufsbedingt nicht dabei sein, alle anderen sind immer noch verletzt.

Jungwirth, Kugel und Schoeneck kehren zurück

Selbst Cheftrainer Alexander Schurr war am Dienstagabend im letzten Training schlichtweg ratlos. Denn zu diesem Zeitpunkt lag auch Moritz Lanig krank im Bett und auch der Einsatz von Luke Kaysen – der zwei Tage mit der luxemburgischen Nationalmannschaft verbracht hatte – war fraglich. Kurzerhand wurde bei den Ehemaligen nachgefragt: Peter Jungwirth, Hendrik Schoeneck und Fabian Kugel – alle drei standen sie kurzerhand – ohne gemeinsames Training, aber mit viel Herzblut - auf der Platte. Ein völlig unerwarteter Auftritt der nicht nur die Zuschauer und Fans auf den Rängen überraschte, sondern auch die Gäste aus Pfullingen. „Es ist schon unglaublich, wen Kornwestheim da kurzerhand wieder reaktivieren kann“, staunte Pfullingens Trainer Fabian Gerstlauer.

Kornwestheims Coach Alexander Schurr war überwältigt von der Leistung seines Teams. Foto: Baumann

Umso überraschender dann auch, dass die Kombination aus Neuzugängen, Leistungsträgern und altgedienten Routiniers von Beginn an perfekt funktionierte. Die g-Sieben legte mit 2:0 vor, ehe sich die Gäste einfanden, dann aber mit einem 4:0-Lauf nachlegten. So blieben die Lurchis zunächst knapp im Rückstand. Bis zur Pause blieb jeder Ball umkämpft. In der 22. Minute war es Peter Jungwirth, der die Blauen mit 12:11 in Führung brachte, Hendrik Schoeneck netzte zum Halbzeitpfiff zum 16:16 ein.

Marco Lantella setzt Wurf zur Vorentscheidung

Die zweite Hälfte blieb spannend. Fabian Kugel holte in der 44. Minute die 25:23-Führung für die Hausherren. Aber die Gäste egalisierten dann wieder zum 27:27 in der Crunch-Time. Die heißeste Phase brach an. Die Atmosphäre war für einen Mittwoch-(Ferien)-Abend fantastisch. Finn Joneleit (55.) hämmerte zur Drei-Tore-Führung rein. Gesichert war die Partie damit noch nicht. Die Uhr tickte langsam weitere 300 Sekunden herunter. Die Sporthalle Ost bebte, als Marco Lantella in der 59. Minute zum 32:29 einnetzte. Jetzt war der Sack zu. Wiederum Schoeneck legte zum grandiosen 33:29-Heimsieg nach.

„Es war unglaublich. Diese Konstellation wird es so nicht mehr geben“, sagte Schurr überwältigt. Das Team hatte Unmögliches möglich gemacht. „Jeder hat Vollgas gegeben. Heute müssten alle vorne stehen“, sagte Kornwestheims Spieler des Spiels Finn Joneleit – der 60 Minuten ohne Auswechslung durchhalten musste und dabei wie Luke Kaysen und Peter Jungwirth sieben Tore beisteuerte. Mit diesem Spiel bringt die Überraschung-Siebend die Lurchis zumindest kurzzeitig auf Platz zwei der Tabelle.

SVK: Henke, J. Tinti - Reu, Luithardt, Jungwirth (7/3), Keil, Kugel (1), Lanig (3), Lantella (3), Schoeneck (2), Kaysen (7), Döll (3), Kägler, Joneleit (7).