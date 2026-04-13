Handball 3. Liga Süd: Die Lurchis zaubern in der zweiten Halbzeit und holen ersten Sieg in Würzburg

Die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim drehen ein fast schon verloren geglaubtes Spiel bei den Wölfen Würzburg zu einem grandiosen 29:27-Erfolg.
Mit einer sensationellen zweiten Halbzeit haben die Drittliga-Handballer des SV Salamander Kornwestheim am Sonntagabend eine bereits verloren geglaubte Partie bei den Wölfen Würzburg noch gedreht. Nach einem 11:17-Rückstand zur Pause kämpfte sich das Team von Cheftrainer Alexander Schurr eindrucksvoll zurück und sicherte sich am Ende einen fulminanten 29:27-Auswärtssieg.