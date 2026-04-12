Handball 3. Liga Süd: Die Lurchis reisen angriffslustig ins Wolfsrevier

Trotz Spitzenreiter-Position sehen sich die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim in Würzburg nicht als Favorit, da ihnen bislang ein Sieg bei den Franken fehlt.
Die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim reisen am Sonntag zum aktuellen Tabellendritten Wölfe Würzburg. „Das wird eine spannende Aufgabe“, sagt Co-Trainer Frieder Hansen und stellt dabei – trotz der Position des Spitzenreiters - unmissverständlich klar: „Wir fahren da nicht als Favorit hin.“ Die heiße Schlussphase in der 3. Liga Süd ist angebrochen. Für die Kornwestheimer bedeutet das: noch fünf Partien in den kommenden vier Wochen. Das letzte Duell findet am 9. Mai (20 Uhr) gegen die HSG Konstanz in der heimischen Hölle Ost statt. Am kommenden Sonntag muss die Sieben um Cheftrainer Alexander Schurr jedoch zunächst auswärts ran – beim ehemaligen Zweitliga-Absteiger Wölfe Würzburg.